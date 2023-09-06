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НовостиОбщество6 сентября 2023 11:49

Самарские гиды и экскурсоводы смогут принять участие в выставке-форуме «Россия»

В Самарской области жителям предложили принять участие в конкурсе
Алена ПРОВКИНА
Жители региона смогут принять участие в проекте

Жители региона смогут принять участие в проекте

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Гидов и экскурсоводов Самарской области пригласили принять участие во Всероссийском конкурсе гидов-экскурсоводов «Проводники смыслов». Горожане могут подать заявку на сайте программы.

По информации Департамента информационной политики, профессиональные экскурсоводы, гиды-переводчики, сотрудники музеев, самозанятые авторы экскурсионного контента и студенты старших курсов смогут поучаствовать в выставке, которая пройдет в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

Особое внимание в программе планируют уделить подрастающему поколению. Школьники смогут узнать о культуре своей страны и даже попробовать себя в разных профессиях.