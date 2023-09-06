Самарские школьники и учащиеся ссузов смогут поучаствовать в федеральном акселераторе стартапов

Авторы лучших стартапов получат шанс поступить в топовые вузы страны без экзаменов / Фото: пресс-служба Сбера

Старшеклассники, учащиеся колледжей и техникумов Самарской области смогут принять участие в федеральном акселераторе стартапов. Проект поможет подросткам получить базовые знания о технологическом предпринимательстве и создать собственный стартап. Авторы лучших работ получат шанс поступить в топовые вузы без экзаменов и другие преимущества.

— Даже если ребята выберут другой карьерный путь, наш акселератор поможет развить предпринимательское мышление, которое будет востребовано в любой сфере. К слову, выпускники школьного акселератора уже успешно работают с крупными российскими корпорациями, включая наш банк, — рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Акселератор будет проходить в два этапа в течение шести месяцев: первый — онлайн-лекции и практические задания, второй — объединение участников в команды и работа под руководством персонального наставника для превращения идеи в реальный бизнес-проект. Лучшие команды выступят на Демо-дне. Там они представят свои проекты руководству банка, бизнес-ангелам и ректорам российских вузов.

Участие в проекте бесплатное. Подать заявку можно будет до 1 ноября 2023 года на сайте акселератора.

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