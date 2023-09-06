В Самаре меняют трубы на участке Безымянского коллектора

Всего на участке заменят 60 метров, из них уже уложили 32. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре вкручивают новый коллектор – специалисты «РКС-Самара» перекладывают участок Главного Безымянского коллектора. Там стоки идут по трубам самого большого диаметра.

Сейчас идут работы в районе пересечения пр. Юных Пионеров и Металлистов. Железобетонные трубы, диаметр которых 2 тысячи мм меняют на современные пластиковые сети отечественного производства.

— Каждый отрезок вкручивается в предыдущий по специальной резьбе. Это делается не руками, а ковшами двух экскаваторов. Работа требует мастерства, слаженности и сосредоточенности, — рассказали в пресс-службе компании.

Всего на участке заменят 60 метров, из них уже уложили 32. Отмечается, что перекладка ведется в сложных условиях. Это связано с тем, что стоки продолжают поступать по желобу, их нельзя остановить или направить по другой линии.

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