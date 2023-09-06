Мобилизованный самарец рассказал, какие ловушки оставляют враги бойцам на СВО

Избежать ловушек бойцам помогают особая осторожность и следование правилам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой поделился новыми подробностями из жизни бойцов СВО. Он рассказал в своем телеграм-канале, какие ловушки оставляют враги российским военнослужащим.

— Исследование отбитого хутора/поселка — это, наверное, одна из самых опасных составляющих работы бойца. Многие «доброжелатели», сбежавшие при наступлении наших войск, оставляют в жилищах разнообразные сюрпризы: ставят растяжку на дверь избы, отравляют оставленную еду и питье или даже устанавливают во дворе противотанковые мины, — поделился журналист.

По словам Ильи Кругового, был случай, когда враги вырыли яму прямо за калиткой и замаскировали ее. Избежать подобных «сюрпризов» бойцам помогает следование правилам, особая осторожность, внимательность, а иногда и интуиция.

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