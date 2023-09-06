Первый Всероссийский форум «Вектор самарской науки» начался в областной столице

Участникам форума будут представлены наиболее успешные научные разработки вузов региона. / Фото: Самарская Губернская Дума

В Самаре с 6 по 8 сентября 2023 года пройдет первый Всероссийский форум «Вектор самарской науки». В нем смогут принять участие как абитуриенты и студенты, так и академики РАН. Вниманию участников масштабного образовательного мероприятия будут представлены наиболее успешные научные разработки и образовательные методики вузов региона. Об этом сообщила пресс-служба Самарской губернской думы.

В первый день форума пройдут мероприятия, посвященные профориентации. Для более 800 учащихся старших классов подготовлен специальный квест. Он организован на интерактивной выставке форума, где представлены 15 вузов губернии. Здесь гости форума смогут ознакомиться со всем спектром направлений и специальностей, представленных в учебных заведениях области. Учащиеся смогут узнать свои сильные стороны и получить рекомендации по выбору направления обучения и поступлению в вузы.

– Здесь они смогут не просто пройти игровой маршрут, а получить для себя определенные рекомендации по профориентации. Им помогут с выбором вуза по той или иной специальности. Выбор огромный, ведь в Самарской области 25 вузов и их филиалов, где обучаются около 100 тысяч студентов, – рассказал председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН Геннадий Котельников.

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