В Тольятти в детском саду «Олимпия» появилась метеостанция

Метеостанция представляет собой совокупность разных приборов для наблюдения за погодными условиями / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти на территории детского сада «Олимпия» открыли метеостанцию. Она представляет собой несколько приборов для наблюдения за погодными условиями. Благодаря этому оборудованию в дошкольном учреждении будет создано пространство для уроков естествознания и экологии.

Реализовать проект садику помог ТОАЗ — в рамках программы «Химия добра». Предприятие проводит грантовый конкурс общественных инициатив на протяжении нескольких лет. За время существования проекта поддержку получили около 60 организаций на общую сумму более 11 млн рублей. «Олимпия» вошла в число девяти победителей пятого этапа конкурса в прошлом году.

— Конкурс «Химия добра» — одна из возможностей продемонстрировать экологическую ответственность предприятия. Грантовые средства получают инициативы организаций, направленные в том числе на развитие экологической культуры в городе. Мы надеемся, что воспитанники дошкольного учреждения, которым с ранних лет прививают интерес к изучению окружающей среды, вырастут талантливыми химиками и экологами, — отметила директор по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

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