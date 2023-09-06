Врач Стребкова рассказала самарцам о самых вредных продуктах для печени

Печень долгое время может болеть бессимптомно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач самарского гепатологического центра Елена Стребкова рассказала, какие продукты питания могут спровоцировать неинфекционные заболевания печени. Злоупотребление продуктами с высоким содержанием жира негативно сказывается на работе внутреннего органа.

По словам специалиста, способствуют накоплению жира в печени все газированные сладкие напитки, майонез, а также жирные продукты. В том числе сюда относятся молочные продукты с высоким содержанием жира, некоторые виды рыбы и сорта сыра. Это не значит, что перечисленные продукты есть совсем нельзя. От чашки сладкого кофе в день ничего печени не будет, но каждый день есть фастфуд и запивать лимонадом не стоит. Жировая болезнь печени чаще возникает у людей с лишним весом

Также гепатолог советует исключить алкоголь. Злоупотребление спиртным может привести к увеличению печени и циррозу. Безопасной дозы подобных напитков для внутреннего органа не существует. Печень, как пишет 63.ру, долгое время может болеть бессимптомно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал