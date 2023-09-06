Самарцам покажут водевиль «Уж замуж невтерпеж»

Водевиль 14 сентября покажет Самарский художественный театр

В следующий четверг, 14 сентября 2023 года, Самарский художественный театр покажет водевиль «Уж замуж невтерпеж» (12+) по пьесам русских авторов XIX века. Увидеть спектакль можно будет в ДК Железнодорожников имени А.С. Пушкина (ул. Льва Толстого, 94).

- Говорят, от любви до ненависти один шаг. А что же прикажете делать юной девушке, которой внезапно сватают сразу двух женихов? Или строгому отцу семейства, для которого неважно, за кого выдать дочь, лишь бы буквы в документе были в порядке, - анонсируют водевиль представители театра.

Билеты на спектакль можно купить в театральных кассах города. Также молодежь сможет воспользоваться Пушкинской картой.

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