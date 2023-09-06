В Самаре на Волжском проспекте столкнулись «Гранта» и «Тойота»

Обе машины получили различные механические повреждения
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Утром в среду, 6 сентября 2023 года, на Волжском проспекте в Самаре произошло серьезное ДТП. Там примерно в 6:40 столкнулись «Лада Гранта» и «Тойота Камри». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, 28-летний водитель отечественной легковушки, двигаясь в направлении улицы Осипенко, не справился с управлением и врезался в иномарку под управлением 45-летнего мужчины. От удара «Гранта» вылетела с дороги на тротуар. У «Тойоты» оказалась раскурочена вся передняя часть.
Насколько известно, в ДТП пострадали только машины. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.
Отечественный автомобиль вылетел с дороги на тротуар
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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