В Самаре ищут инвесторов для развития территории площадью 120 тысяч кв.м.

В границах территории собираются возводить школы и детские сада. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре анонсированы планы по комплексному развитию территории в Куйбышевском районе недалеко от улицы Утевская. Сейчас АО «ДОМ.РФ» активно ищет инвестора, которые примутся за выполнение работ. Торги намечены на 24 ноября 2023 года.

Начальная цена контракта составит 8,3 млн рублей. Арендовать землю можно будет на 9 лет с момента подписания договора о КРТ. Данный участок планируют застроить среднеэтажными жилыми домами. Также в границах этой территории собираются возводить школы и детские сада. Однако парки и скверы размещать на этом отрезке не планируют. В новом ЖК будут продаваться как квартиры-студии, так и привычные однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные.

Участок, который планируют отдать для развития, частично находится в границах приаэродромных территорий. Рядом с ним расположены аэродромы «Смышляевка», «Кряж», «Рождествено», а также экспериментальный аэродром авиационного завода «Авиакор».

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