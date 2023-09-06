В Чапаевске мужчина в пылу ссоры зарезал супругу и покончил с собой

Мужчина несколько раз ударил жену ножом, а потом попросил родственников вызвать скорую помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители разбираются в трагедии, которая оставила 3-летнего ребенка без родителей. Житель Чапаевска в пылу ссоры убил супругу, а потом покончил с собой. Возбуждено уголовное дело.

Тело 36-летней женщины нашли в квартире одного из домов в Чапаевске ночью 2 сентября 2023 года. Ее зарезали ножом — нанесли множество ударов. А на следующий день в районе гаражного массива обнаружили труп супруга погибшей. По предварительным данным, 38-летний мужчина покончил с собой.

По версии следствия, житель Чапаевска убил жену во время очередной бытовой ссоры. Он несколько раз ударил ее ножом и покинул квартиру, а затем связался с родственниками и попросил вызвать для женщины скорую помощь. Как пишет Волга Ньюс, у пары остался 3-летний ребенок. Его мужчина отвез к сестре и именно ее якобы попросил вызвать медиков для супруги. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия.

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