В Самаре стартовала установка сенсорных терминалов, принимающих оплату по биометрии

Покупки можно будет оплатить, просто посмотрев в камеру на кассе магазина / Фото: www.sberbank.ru

В Самарской области начали устанавливать новые сенсорные терминалы. Они принимают оплату не только по картам и QR, но и по биометрии. Оплатить покупки с помощью новых терминалов уже можно в 11 магазинах в Самаре, Тольятти и Кинеле.

Сервисом могут воспользоваться клиенты Сбера: для активации нового метода платежа в мобильном приложении банка необходимо подключить распознавание по лицу в своем профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. После этого покупки можно оплатить, просто посмотрев в камеру на кассе магазина.

- Мы уверены, что новые сенсорные терминалы, принимающие оплату не только по картам и QR, но и по биометрии, будут востребованы в Самарской области. До конца года мы планируем значительно увеличить количество таких POS-терминалов в регионе, чтобы как можно больше людей смогли оплачивать свои покупки при помощи нового сервиса, - отметила заместитель управляющего самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

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