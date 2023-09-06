Новое производство компонентов для охлаждения планируют построить в Тольятти

В федеральный реестр уже включены 64 резидента./ Фото: Минэкономразавития Самарской области

В Тольятти планируется построить производство компонентов для специальных систем охлаждения. Они позволят поддерживать особый температурный режим. Трехстороннее соглашение с новым инвестором ТОР «Тольятти» подписал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов и представители администрации города.

– Комплексная работа команды Правительства по формированию комфортного инвестклимата дает уникальные возможности для развития бизнеса в Самарской области. Инвесторы приходят в регион, используют особые налоговые режимы, выбирают специальные инвестиционные площадки, получают сопровождение и поддержку на каждом этапе. Особенно это важно для диверсификации экономики Тольятти и Чапаевска, где сегодня действуют режимы территорий опережающего развития, – пояснил Дмитрий Богданов.

В настоящее время в федеральный реестр уже включены 64 резидента ТОР «Тольятти». Они планируют инвестировать в свои проекты 40,8 млрд. рублей. Также это позволит создать 11,1 тысяч рабочих мест. В Самарской области также действует ТОР «Чапаевск». Там инвесторы уже вложили 4 млрд. рублей и создали 1541 рабочее место.

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