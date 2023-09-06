Глава региона посетил самарский Авиакор и обсудил вопросы развития предприятия

Авиакор ведет работу над расширением и развитием производства. / Фото: Светлана Осьмачкина

В среду, 6 сентября 2023 года, губернатор Дмитрий Азаров встретился с руководством и сотрудниками одного из старейших и крупнейших российских авиастроительных предприятий АО «Авиакор – авиационный завод». Во время беседы глава региона обсудил вопросы развития предприятия, оценил его производственные мощности и перспективные разработки.

В сегодняшних непростых условиях у Авиакор получается расширять производство. Начиная с прошлого года, завод ведет работу над созданием четырех фюзеляжей для нового турбовинтового самолета «Ладога». Также предприятие сумело заместить и наладить производство и поставки целого ряда агрегатов. В их число входят гидроаккумуляторы и иллюминаторы для самолетов Sukhoi Superjet и МС-21.

– На предприятие приходит молодежь. Это стало возможным благодаря мерам поддержки, усилиям руководства Самарской области. Хочу заверить, что все задачи, которые перед нами сегодня стоят, мы выполним с высоким качеством и в установленные сроки, – подчеркнул генеральный директор Алексей Гусев.

В этом году Авиакор намерен получить сертификацию в Росавиации и завершить проект по освоению производства специальных контейнеров или поддонов. С их помощью можно объединять разные виды груза и багажа в укрупненную грузовую единицу. Это значительно упрощает и ускоряет процесс погрузки и разгрузки самолета. Первые контейнеры уже были переданы компании «Аэрофлот» на контрольную эксплуатацию.

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