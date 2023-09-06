Самарским курсантам рассказали о правилах пожарной безопасности в общежитии

Курсанты узнали о важных мерах пожарной безопасности./ Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В рамках всероссийских открытых уроков по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» сотрудники Главного управления продолжают проводить обучающие противопожарные занятия для школьников и студентов. Так, курсантам Самарского юридического института ФСИН рассказали о мерах пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Максим Вишняков, один из инспекторов надзорной деятельности и профилактической работы посетил учебное заведение. Он провел обучающие занятия для студентов первого курса. В ходе встречи, курсанты узнали о важных мерах пожарной безопасности, правилах обращения с системами сигнализации и средствами пожаротушения.

Студенты с удивлением узнали, что система пожарной сигнализации может сработать при использовании лака для волос и дезодоранта. Для того чтобы избежать ложной тревоги в общежитии, следует использовать эти средства подальше от датчиков. Также курсантам напомнили о необходимости отключать все электроприборы, включая зарядные устройства для аккумуляторов мобильных телефонов, перед покиданием помещения.

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