В Самаре мотоциклист на большой скорости влетел в Mitsubishi

В серьезном ДТП на Ново-Садовой пострадал мотоциклист. / Фото: ЧП Самара
В Самаре, 6 сентября 2023 года, жуткая авария произошла на Ново-Садовой на повороте на улицу Шверника. Там на огромной скорости мотоцикл врезался в Mitsubishi. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.
Судя по опубликованным кадрам, мотоцикл и иномарка получили сильные повреждения. Байк представляют собой груду смятого металла. У Mitsubishi серьезно пострадала передняя часть автомобиля.
По словам очевидцев, байкер выжил. Его с места происшествия забрала скорая помощь. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.
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