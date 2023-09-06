В Самаре мотоциклист на большой скорости влетел в Mitsubishi

В серьезном ДТП на Ново-Садовой пострадал мотоциклист. / Фото: ЧП Самара

В Самаре, 6 сентября 2023 года, жуткая авария произошла на Ново-Садовой на повороте на улицу Шверника. Там на огромной скорости мотоцикл врезался в Mitsubishi. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, мотоцикл и иномарка получили сильные повреждения. Байк представляют собой груду смятого металла. У Mitsubishi серьезно пострадала передняя часть автомобиля.

По словам очевидцев, байкер выжил. Его с места происшествия забрала скорая помощь. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.

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