В Самаре музей Эльдара Рязанова устроит праздничную программу в День города

Музей Эльдара Рязанова подготовил праздничную программу для самарцев. / Фото: Музей Эльдара Рязанова

В Самаре специальную программу в честь празднования Дня города подготовил музей Эльдара Рязанова. Об этом сообщила пресс-служба музейного комплекса.

Театр «Самарская площадь» представит литературно-музыкальный спектакль «Музыка жизни». В рамках постановки прозвучат родные и любимые песни, которые полюбились многим благодаря фильмам Эльдара Рязанова. Знакомые мелодии в сочетании с его тонкой поэзией подарят слушателям светлые эмоции и хорошее настроение. Кроме того, в Сквере Эльдара Рязанова выступят Георгий Шагалов и группа «Атлантик-джаз». На концерте появится атмосфера джазового салона ХХ века.

Также с 8 по 10 сентября 2023 года там пройдут кинопоказы под открытым небом. Вход в музей Эльдара Рязанова и посещение основной экспозиции в преддверии праздника будет бесплатным.

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