1200 порций шашлыка, тонна арбузов и километры сладкой ваты

Фото: Предоставлено "КП"

«Удачный пикник» - именно такое название получило мероприятие, организованное ТРК «Космопорт», - состоялся 2 сентября на паркинге торгового комплекса.

Целый день под открытым небом звучала живая музыка, проходили творческие мастер-классы, конкурсы и детская анимация.

Любители фото смогли пополнить свою галерею кадрами с тематических фотозон, записать веселое видео на сеновале или просто запечатлеть атмосферу события.

Однако, настоящим центром притяжения стали фудзоны, где специально для гостей пикника было приготовлено более 1200 порций ароматного шашлыка и столько же порций освежающего летнего лакомства.

Замечательный семейный праздник получился! – рассказала участница мероприятия Екатерина. – Благодаря аниматорам дети были постоянно задействованы в различных играх, а родители смогли насладиться концертом, немного отдохнуть от забот и приятно провести время.

Реклама ООО «Виктор и Ко Мега Парк»