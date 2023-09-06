В Самаре один человек погиб во время пожара в горбольнице № 4

В Самаре загорелась больница №4 на ул. Мичурина. / Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Вечером в среду, 6 сентября 2023 года, в больнице № 4 по ул. Мичурина, 125 произошел пожар. Огонь вспыхнул в палате медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

— Вызов на пульт дежурного поступил в 19:16. Прибывшие на место подразделения установили, что пожар произошел в одной из палат в больнице № 4 на ул. Мичурина, 125. Там горит матрас и мебель. На данный момент пожар локализован на площади 5 кв.м., — отметили в оперативном ведомстве.

На месте сейчас работают 13 единиц машин пожарных и остальной спецтехники. По полученной информации, погиб один человек. Его личность сейчас устанавливаются. Из-за чего в больнице вспыхнуло пламя, пока неизвестно. Сейчас проводится эвакуация больных и медперсонала.

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