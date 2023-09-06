Прокуратура Самары начала проверку больницы № 4 из-за пожара

Прокуратура организует проверку больницы № 4 на соблюдение пожарной безопасности. / Фото: Ольга Баженова

В среду, 6 сентября 2023 года, в Самаре загорелась одна из палат отделения пульмонологии в городской больнице №4 по ул. Мичурина. Сейчас на месте работают пожарные. По факту возгорания прокуратура Самары организует проверку медучреждения. Об этом сообщили представители надзорного ведомства.

Сейчас на месте происшествия действия правоохранительных органов и спасательных служб координирует заместитель прокурора города Евгений Московцев.

Прокуратурой организована проверка соблюдения противопожарной безопасности при эксплуатации помещений больницы. По её итогам будет принято решение прокурорского реагирования.

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