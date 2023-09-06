Глава региона проинспектировал парк «Молодёжный» в Самаре после благоустройства

В Самаре глава региона посетил парк «Молодежный» после его благоустройства. / Фото: Андрей Савельев

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил парк «Молодежный» в Самаре после завершения работ по его благоустройству. В результате активного участия местных жителей и реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», парк претерпел значительные изменения.

В прошлом году в парке «Молодежный» было проведено благоустройство, включающее восстановление пешеходных дорожек, создание парковки, детских зон и теннисной площадки, а также установку наружного освещения и озеленение. В этом году там было восстановлено озеро с фонтаном, проведено благоустройство прилегающей территории, установлены камеры наблюдения, обустроены газоны с автополивом, цветники и скамейки. Обновленный парк уже стал популярным местом для отдыха горожан разных возрастов.

Также там состоялась передача специального оборудования для казачьего добровольческого отряда «Ермак» – участников СВО. Были учтены их потребности для эффективного выполнения боевых задач. Подготовка казачьих отрядов проводится в Самарской области на системной основе, включая создание специальных классов для работы с БПЛА.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал