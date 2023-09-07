Самарские следователи начали проверку по факту гибели мужчины на месте пожара

Самарские следователи начали проверку по факту гибели мужчины. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начали проверку по факту возгорания в одной из палат отделения пульмонологии в городской больнице №4. После ликвидации пожара на месте было обнаружено тело 81-летнего мужчины.

По данным СУ СК России по Самарской области, по факту обнаружения тела погибшего начали доследственную проверку. На месте работала следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют причины пожара. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Вечером 6 сентября 2023 года в 19:45 удалось полностью ликвидировать возгорание. Учреждение продолжило работу в штатном режиме.

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