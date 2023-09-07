Продажу алкоголя запретят на пяти улицах Самары 10 сентября 2023 года

Запрет будет действовать с 8:00 до 22:00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 10 сентября 2023 года запретят продажу алкоголя. Ограничения введут из-за празднования Дня города. Соответствующие распоряжения опубликовало региональное правительство.

Предпринимается такой шаг с целью поддержания общественной безопасности во время массовых мероприятий, запланированных на День города. Полное ограничение продажи алкоголя является временной мерой и будет действовать с 10 сентября с 8 до 22 часов.

Речь идет об ул. Вилоновской от Фрунзе до Галактионовской (номера домов с 1-21 и 2а-26), ул. Галактионовской от Ленинградской до Вилоновской (номера домов с 37-145 и 36-102а), ул. Чапаевской от Красноармейской до Вилоновской (номера домов с 177-181 и 176-210).

Также продажу запретили на ул. Молодогвардейской от Ленинградской до Студенческого переулка, ул. Максима Горького от Красноармейской до Вилоновской (номера домов с 1 по 131б).

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