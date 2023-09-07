В Тольятти задержатели жителя Костромы, подозреваемого в нанесении ножевых ран

В результате мужчину задержали в лесопарковой зоне между Центральным и Комсомольским районами города. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 5 сентября этого года сотрудниками полиции задержали 33-летнего жителя Костромы, которого подозревают в особо тяжком преступлении. Сообщение о причинении ножевых ранений 40-летней местной жительнице поступило в полицию 2 сентября.

— Полицейские выехали в лечебное учреждение и на место происшествия. Возле многоквартирного дома в Комсомольском районе были опрошены очевидцы, которые сообщили приметы и направление движения мужчины, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Также сотрудники полиции просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения, находившиеся по пути его вероятного передвижения. В результате мужчину задержали в лесопарковой зоне между Центральным и Комсомольским районами города.

Ранее не судимого жителя г. Кострома доставили в СУ СК по Самарской области для дальнейшего разбирательства.

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