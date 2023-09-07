Глава региона поздравил жителей с 90-летием Ленинского района

В Самаре отпраздновали 90-летие Ленинского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском гарнизонном доме офицеров состоялось праздничное мероприятие, посвященное 90-летию Ленинского района областной столицы. Мероприятию присутствовал губернатор Дмитрий Азаров, который поздравил жителей района с этим значимым событием.

Глава региона отметил, что за последние годы Ленинский район претерпел значительные изменения. Парки, скверы, площади и дворы благоустроены, аварийные дома расселены, а также проведен ремонт жилья и исторических зданий.

Важным проектом для района и всего города является строительство метро. Особое внимание было обращено на станцию «Театральная», которая планировалась много лет назад. Губернатор выразил уверенность, что новая станция метро даст новый импульс развитию не только Ленинского района, но и всей Самары. Это проект, который будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Отдельно глава региона приветствовал ветеранов. Также он вручил награды заслуженным жителям района.

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