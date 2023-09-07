В Тольятти открыли мемориальные доски погибшим бойцам СВО

Школы, где учились погибшие бойцы СВО, почтили героев. / Фото: Администрация Тольятти

В Тольятти в школах №41, 47 и 90 установили мемориальные в честь выпускников-военнослужащих, которые потеряли свои жизни во время специальной военной операций. Общее количество установленных досок памяти в городе 37, а в сентябре планируется открыть еще пять мест, посвященных героям. Об этом сообщила городская администрация.

Церемонии открытия досок памяти собрали родных и близких погибших, школьников, общественных деятелей и представителей власти. Заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова подчеркнула, что эти доски памяти не только служат местом почтения героизма участников СВО, но также станут местом, где люди будут постоянно помнить, говорить и вспоминать об их подвигах.

Одним из увековеченных на доске памяти является Владимир Янюшкин. Он окончил 9 классов школы №41. Также установлением мемориальной доски почтили память выпускника школе № 90, погибшего выпускника в зоне СВО, Юрия Чупеева. Память о тольяттинце Дмитрии Васильеве останется на стене школы №47.

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