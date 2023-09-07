В Самарской области учительницу обманули мошенники и лишили ее 1,9 млн рублей

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 60-летняя местная жительница, которая работает учителем русского языка, стала жертвой обмана мошенников и лишилась почти 2 миллионов рублей.

— Женщине в мессенджер написал незнакомец, он представился менеджером финансовой организации, предложил стать привилегированным клиентом и выслал несколько презентаций, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Предложенные условия учительнице понравились, так как она давно задумывалась положить отложенные деньги в банк на накопительный счет. Женщина поверила лже-специалисту и по его инструкции подала заявку на оформление вклада под высокий процент. На последнем этапе оформления, лже-менеджер сообщил, якобы заявку «перехватили» мошенники и пытаются взломать ее личный кабинет.

Чтобы спасти денежные средства, собеседник посоветовал взять несколько кредитных займов и вывести средства со вклада на кредитные счета. Женщина сделала все по инструкции, назвала код из смс и лишилась более 1 миллиона 900 тысяч рублей.

Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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