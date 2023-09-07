В Тольятти сотрудники полиции задержали подозреваемого в хранении наркотиков

Полиция Тольятти задержала мужчину, прятавшего наркотики. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти сотрудники патрульно-постовой службы задержали странного мужчину. Он что-то прятал в кустах, а увидев полицейских, принялся бежать. Об этом сообщило ГУ МВД по Самарской области.

После непродолжительной погони 37-летний мужчина все же был задержан сотрудниками ППС. В руках у него была упаковка из-под пачки сигарет, в которой находился сверток с белым порошком. Все изъятое полицейские направили на экспертизу. Согласно результатам анализа, вещество общей массой 1,90 граммов действительно оказалось запрещенным. Как пояснил задержанный, он приобрел наркотики через интернет для собственного употребления. Данная версия сейчас тщательно проверяется сотрудниками полиции.

Отделом дознания отдела полиции по Центральному району в Тольятти в отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств). Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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