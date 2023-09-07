В профессиональном плане 6 из 10 самарцев считает себя перфекционистами

Больше половины самарцев считают себя перфекционистами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

6 из 10 жителей Самары считает себя перфекционистами в работе. Не все наниматели считают перфекционизм необходимой чертой для сотрудников. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

В результате опроса выяснилось, что только 19% нанимателей считают перфекционизм необходимым качеством для работы в их компаниях. Остальные 62% утверждают, что для успешной работы организации достаточно четкого выполнения инструкций со стороны сотрудников. Тем не менее, 63% жителей Самары признают себя перфекционистами в работе. Более молодые респонденты (до 34 лет) склонны к данной черте характера в большей степени (68%), чем среди опрошенные старше 45 лет (54%).

Кроме того, с ростом уровня дохода у горожан усиливается стремление к идеальному выполнению задач – 65% респондентов с доходом от 80 тыс. рублей в месяц и 52% с доходом до 50 тыс. рублей указали на эту черту. Оказалось, что женщины являются более стремящимися к совершенству в работе, чем мужчины. Соответствующие показатели составили 67% и 59% соответственно.

Среди представителей профессиональных групп выяснилось, что HR-менеджеры (79%), врачи (71%) и специалисты по закупкам (70%) чаще других проявляют стремление к идеалу в своей работе. В то же время наименее перфекционистически настроены операторы колл-центров (39%) и продавцы (40%).

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