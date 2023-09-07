В Самарской области открылась вторая Школа креативных индустрий

В регионе открылась вторая Школа креативных индустрий. / Фото: Министерство культуры Самарской области

Открытие второй Школы креативных индустрий в регионе – важный шаг в развитии творческого потенциала молодежи. В прошлом году этот проект успешно стартовал в Кинеле, а сегодня новая ШКИ открылась на базе детской художественной школы имени Марка Шагала в Тольятти. Об этом сообщил региональный Минкульт.

Одним из основных преимуществ новой Школы креативных индустрий является возможность реализации своих проектов на учебной производственной базе. Благодаря патронажу опытных специалистов, ученики ШКИ смогут получить навыки и компетенции в трех креативных направлениях: фото- и видеопроизводство, графический дизайн, 3D графика и анимация.

– Это новое направление в нашей работе. Я рада, что конкурс на создание Школы креативных индустрий выиграл Тольятти, потому что это город с огромными возможностями и творческими людьми, которые не боятся пробовать новое. Желаю вдохновения, творчества, идти вперед, дерзать и творить, – поздравила коллег с открытием Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

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