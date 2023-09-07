Участников масштабного события поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров / Фото: Юлия Рубцова

В среду, 6 сентября 2023 года, в Самаре стартовал Всероссийский форум «Вектор Самарской Науки». Он приурочен к 50-летию со дня образования Совета ректоров вузов региона. Мероприятие прошло во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого и собрало тысячи человек. Посетил его и губернатор Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что форум проходит в Самарской области не случайно. Губерния — один из сильнейших научно-образовательных центров России. Здесь активно развиваются 24 вуза, работает НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», объединяющий шесть регионов страны.

— Важно отметить, что в тесном контакте с НОЦ будет работать и создаваемый у нас международный межвузовский кампус IT-направления. Мы отдельно прорабатываем направления деятельности кампуса вместе с нашими партнерами НОЦ. Уверен, это даст импульс развития не только Самарской области, но и регионам-партнерам, — отметил Дмитрий Азаров.

Отдельно губернатор поприветствовал зарубежных гостей. Они приехали в Самару, чтобы перенять опыт местных ученых и поделиться своими идеями по подготовке специалистов. Участие в форуме принимают делегации университета Маланг и Кадири из Индонезии и руководитель центра «Россиеведение» из Азербайджана. Дмитрий Азаров выразил надежду, что встреча на берегах Волги даст значительный импульс развития сотрудничества между нашими странами и ведущими научными школами.

Участники форума обсудили перспективные разработки и образовательные методики. Также в ходе мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между СНИУ им. Королева и ООО «СоюзИнфоТех». Они будут взаимодействовать в сфере разработки ПО для обучения управлению БПЛА. Другим партнером вуза стало ООО «ВКО Авиатех». Университет будет помогать компании, которая занимается техобслуживанием московского аэропорта Внуково, в разработке технологий ремонта летательных аппаратов.

Добавим, что Совет ректоров и весь первый день форума были посвящены поддержке одаренных детей и молодежи. На площадке прошел профориентационный квест для школьников 9-11 классов. Его участниками стали около тысячи абитуриентов.

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