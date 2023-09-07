В Самарской области для алиментщиков организовали встречи со священнослужителями

За все время проведения акции 24 алиментщика встали на учет в центре занятости населения.
Фото: ГУ ФССП по Самарской области
В Самарской области в рамках акции «Собери ребенка в школу» судебные приставы организовывали алиментщикам встречи со священнослужителями. Такие меры были предприняты в нескольких районах региона.
— Настоятели местных храмов напомнили мужчинам и женщинам о важности заботы о своих детях. А иерей из Пестравского района предложил должникам дополнительную помощь в трудоустройстве, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.
За все время проведения акции 24 алиментщика встали на учет в центре занятости населения, 55 официально трудоустроились и с их заработной платы удерживаются деньги в пользу детей.
В отношении 17 должников по алиментам составили протоколы, а еще четверо стали фигурантами уголовных дел. В пользу детей взыскали более 836 тысяч рублей и арестовали имущество на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.
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