Самарская область стала столицей изобретательства России

Знак "Столица изобретательства России - 2024" вручен губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Фото: Александр СЕМОЧКИН

По решению организационного комитета Всероссийского конкурса «Столица изобретательства России» знак «Столица изобретательства России – 2024» вручен Самарской области.

Эта новость была озвучена вчера на круглом столе «Инженерия будущего: изобретательство и рационализаторство», организованном Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов и управляющей компанией научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Знак губернатору области-победителя Дмитрию Азарову вручил генеральный директор Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко.

Губернатор отметил, что этому событию предшествовала большая работа. Однако получение статуса столицы изобретательства России ко многому обязывает. Это значит, что в Самарской области в следующем году пройдет череда важных форумов по изобретательской тематике с участием ВОИР, Роспатента Комитета ГД ФС РФ по науке и высшему образованию, Министерства науки и высшего образования РФ, Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере, институтов развития.

Самарская область станет площадкой для встречи коллег из регионов России, занятых поиском путей повышения инновационной активности предприятий и внедрения инновационных решений в производство.