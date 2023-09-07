Жителю Самарской области дали 6 лет колонии за гибель спарринг-партнера

Суд приговорил молодого человека к шести годам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский городской суд вынес приговор 21-летнему уроженцу Шигонского района. Его признали виновным в гибели спарринг-партнера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все случилось в феврале 2023 года в Октябрьске. Молодой человек пришел в гости к своему соседу. Они устроили застолье. В процессе распития алкоголя парень предложил хозяину жилища помериться силой — встать в спарринг. Тот согласился. Гость как минимум два раза ударил соседа по голове, а потом покинул квартиру.

Травмы оказались серьезными. Потерпевший потерял сознание. В таком виде его на следующий день нашли родители. Мужчину доставили в Сызранскую ЦГРБ. Медики в течение месяца боролись за его жизнь, но спасти его так и не удалось. Пациент скончался, не приходя в сознание.

— Смерть потерпевшего последовала от травматических кровоизлияний под оболочки и вещество головного мозга, — отметили в надзорном ведомстве.

Недавно 21-летний молодой человек предстал перед судом. Его приговорили к шести годам колонии строгого режима. Пока решение в законную силу не вступило.

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