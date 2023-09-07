Самарская область расширяет сотрудничество с Туркменистаном

Представители Туркменистана провели встречу с ведущими специалистами области. / Фото: Самарский университет им.Королёва

Самарская область укрепляет свои связи с Туркменистаном, открывая двери для новых сотрудничеств. В рамках экономической миссии, запланированной на эту осень, самарские компании будут презентовать свои возможности. Особое внимание будет уделено потенциалу региона в сфере науки и образования. Об этом сообщил департамент внешних связей Администрации Губернатора Самарской области.

В ходе встречи делегации из Туркменистана с «Клубом экспортёров», им были представлены инвестиционные возможности самарского региона, включая строительство портово-логистического хаба. Также состоялась встреча с представителями ведущих вузов региона, на которой обсуждалось развитие экспорта высшего образования. Генеральный консул Туркменистана выразил благодарность Самарскому университету им. Королёва за подготовку высококвалифицированных специалистов для своей страны. Наиболее популярной специальностью среди студентов из Туркменистана является «Международные отношения».

Если раньше в стране признавались дипломы тех российских вузов, которые входили в международные рейтинги, то с недавнего времени в список уменьшился. Теперь в Туркменистане котируются дипломы вузов, которые входят в национальный рейтинг «Три миссии университета». В Самарской области таких вузов, включая Самарский университет им. Королёва, три.

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