Самарцев приглашают к участию в завершающем этапе конкурса «Семья России»

Принять участие в четвертом этапе проекта «Один день с моей семьей» можно до 17 сентября / Фото: Единая Россия

Жителей Самарской области до 17 сентября 2023 года приглашают принять участие в завершающем этапе проекта «Семья России». Он будет посвящен распорядку дня в большой и дружной многодетной семье.

Принять участие в завершающем этапе конкурса могут все желающие, в том числе семьи, участвовавшие в первом, втором или третьем этапах. Оргкомитет оценит поступившие работы к 1 октября. Он определит 12 победителей — по четыре в каждом целевом субъекте. Итоги четвертого этапа «Один день с моей семьей» опубликуют до 8 октября.

— Наша страна всегда гордилась своими многодетными семьями. Премия «Семья России» ориентирована на поддержание престижа многодетной семьи. С большим интересом буду ждать эссе и презентации участников конкурса — российских и самарских многодетных семей, — отметила координатор партпроекта «Единой России» — «Крепкая семья», председатель комитета по здравоохранению, демографии и соцполитике Самарской губдумы Марина Сидухина.

Чтобы принять участие в завершающем этапе конкурса, необходимо записать видеоролик, сделать презентацию с медиа и графическими элементами или написать эссе. После этого нужно пройти регистрацию на сайте проекта премия-семья.рф и отправить работу с рассказом об одном дне из жизни семьи на почту premia.semya.rossii@mail.ru. В письме надо указать ФИО, регион и одну из номинаций: «Счастливое детство», «Семьи-долгожители», «Глава семьи — защитник Родины», «Семья Донбасса — семья России».

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