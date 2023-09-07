Самарский завод «Авиакор» готовится к серийному производству авиаконтейнеров

О новой разработке руководство предприятия рассказало губернатору Дмитрию Азарову / Фото: vk.com/aviacor_samara

В Самаре завод «Авиакор» готовится начать новое серийное производство. Он намерен заняться выпуском специальных авиационных контейнеров. Об этом стало известно 6 сентября 2023 года во время визита губернатора Дмитрия Азарова на предприятие.

– Первые контейнеры мы передали компании «Аэрофлот» на контрольную, опытную эксплуатацию. Испытания прошли успешно. Сейчас нужно провести некоторые доработки, после чего мы приступим к серийному выпуску для российской авиации, – отметил генеральный директор завода Алексей Гусев.

По его словам, компания планирует получить сертификацию в Росавиации и завершить проект по освоению производства авиасредств пакетирования в 2023 году. Устройства представляют собой специальный контейнер или поддон, который предназначен для перевозки багажа, грузов и почты в самолетах.

Транспортный пакет, который придумали в Самаре, позволит объединять разные виды груза и багажа в укрупненную грузовую единицу. Благодаря этому процесс погрузки и разгрузки самолета будет значительно упрощен и ускорен. Алексей Гусев отметил, что для изготовления контейнеров, чей эксплуатационный срок составит 3-4 года, используются материалы самарских предприятий.

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