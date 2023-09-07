Чернокнижник и медиум из Самары и Тольятти сразятся в шоу на федеральном канале

Экстрасенсы отправятся в Дубну, где постараются подтвердить свою силу. / Фото: телеканал ТНТ

Проект «Экстрасенсы. Битва сильнейших» громко возвращается в эфир ТНТ. В проекте за главный приз в этот раз борются сразу два уроженца Самарской области. В новом выпуске проекта появятся медиум Олег Шепс и чернокнижник Дмитрий Матвеев.

Участники отправятся в Дубну, где постараются подтвердить или опровергнуть мистическую версию героини Валентины, обратившейся в программу за помощью. По дороге на место испытания экстрасенсы начали сравнивать свои атрибуты для проведения ритуалов. Создавалось впечатление, что соревнование началось уже в машине.

Добавим, тольяттинец Дмитрий Матвеев уже был победителем юбилейной, 20-й «Битвы экстрасенсов». Олег Шепс прославился после появления в шоу в 2020 году. На программу его привел его уже известный брат Александр, который выиграл в 14-м сезоне. Новый выпуск покажут в эту субботу, 9 сентября 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал