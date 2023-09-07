Самарцев приглашают принять участие в просветительском марафоне «Знание.Первые»

Просветительский марафон пройдет 4-6 ноября в рамках выставки-форума "Россия" / Фото: российское общество "Знание"

Стартовала регистрация на федеральный просветительский марафон «Знание.Первые». Он состоится с 4 по 6 ноября 2023 года в рамках международной выставки-форума «Россия», которая пройдет на ВДНХ в Москве.

Марафон «Знание.Первые» будет проходить на шести площадках выставки «Россия» в разных павильонах. Посетить их смогут все желающие. Зарегистрироваться можно по ссылке. Первые десять тысяч зарегистрированных получат приглашения в студии марафона на ВДНХ. Кроме того, люди со всей страны смогут присоединиться к онлайн-трансляциям лекций и дискуссий в прямом эфире на сайте и в группе ВК общества «Знание».

Главной темой марафона в этом году станут современные достижения России и ее жителей. Своим опытом поделятся выдающиеся ученые, руководители крупных компаний, успешные бизнесмены, общественники и государственные деятели. Лекторы расскажут об инновациях в науке и технике, в экономике и сфере безопасности, а также об улучшениях в соцсфере, образовании и здравоохранении.

Отметим, по итогам этого марафона будет создан актуальный просветительский контент. Он пополнит цифровую библиотеку общества «Знание». Там уже хранятся записи с онлайн-трансляций с пяти предыдущих марафонов. Их посмотрели более 580 млн раз.

Напомним, выставка «Россия» пройдет в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Ее участниками станут все 89 регионов страны. Самарская область представят там свои достижения в науке, образовании, спорте, медицине, промышленности, транспорте, культуре и искусстве, туризме и в IT-технологиях. По поручению губернатора Дмитрия Азарова была создана рабочая группа, которая подготовила концепцию выставочной экспозиции региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал