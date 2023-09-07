Жители Самарской области могут принять участие во всероссийской ИТ-олимпиаде

Главная цель проекта — открыть таланты и создать новое ИТ-комьюнити в стране / Фото: truetechchamp.ru

Жителей Самарской области приглашают принять участие во всероссийской олимпиаде по программированию True Tech Champ. Главный приз — 3 млн рублей. Прием заявок уже стартовал. Он продлится до 5 октября 2023 года.

Главная цель проекта — открыть таланты и создать новое ИТ-комьюнити в стране. Стать его участниками смогут как школьники от 14 лет и студенты профильных технических вузов, так и действующие специалисты.

— Олимпиада True Tech Champ должна стать ивентом нового времени. Фестиваль программирования — масштабное событие для тех, кто любит технологии, яркий праздник, который привлечет лучших специалистов в ИТ и даст хороший старт талантливым молодым кадрам. Мы хотим провести действительно запоминающееся мероприятие на российском ИТ-рынке и сделаем для этого все возможное, — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

На олимпиаде будут два потока для разных возрастных категорий. Тем, кто войдет в младшую группу, предстоит решить олимпиадные задания и показать знание алгоритмического программирования. Победители получат призы и денежные награды: за первое место — 1 млн рублей, за второе — 500 тысяч, за третье — 250 тысяч.

Участники старшей категории будут решать технические задания и проходить испытания по программированию на скорость на пяти языках: Java, Go, Python, С++, C#. За первое место здесь предусмотрен приз в 3 млн рублей, за второе — 1,5 млн, а за третье — 500 тысяч.

Помимо конкурсной программы, участников ждет и обучающая. К примеру, студенты и школьники смогут пройти курс по алгоритмическому программированию, а также воркшоп по стратегии решения задач. А действующие ИТ-специалисты — курс по майнд-фитнесу, мастер-классы и задания для прокачки работы мозга.

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