В Самарской области мужчина сломал кость 5-месячному сыну, пытаясь его успокоить

Обвиняемый избил сожительницу и ее ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Безенчукского района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого и среднего вреда здоровью сожительнице и ее 5-месячному сыну. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, инциденты произошли 2 и 29 апреля 2023 года. В первом случае обвиняемый в пьяной ярости схватил 5-месячного сына сожительницы, который находился в детской кроватке. Он начал его трясти и требовать, чтобы малыш перестал плакать. В итоге мужчина сломал плечевую кость ребенка.

Во втором случае обвиняемый в пьяном угаре напал на свою сожительницу. Он схватил спящую женщину, скинул с дивана и начал наносить удары руками и ногами ей по лицу.

В отношении мужчины закончили расследование уголовного дела по части 2 статьи 111 УК РФ и части 1 статьи 112 УК РФ. Материалы уже переданы на рассмотрение в суд.

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