В Самарской области автомобилистка на LADA Granta сбила 46-летнего мужчину

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 6 сентября 2023 года, в Сызрани произошло ДТП с участием пешехода. Автомобилистка на LADA Granta сбила 46-летнего мужчину, который переходил дорогу на нерегулируемом перекрестке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Согласно материалам ГИБДД, авария случилась в 17:25 на улице Саратовской около дома № 31 в Сызрани. 32-летняя женщина на LADA Granta решила повернуть налево. В этот момент проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу переходил 46-летний мужчина. Водитель не уступила дорогу пешеходу и сбила его.

В результате ДТП мужчина получил различные травмы. Он был доставлен в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии, проводится проверка.

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