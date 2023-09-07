Новые автобусы из Белоруссии оснащены системой климат-контроля Фото: администрация Самары

Жителям Самары запретили открывать окна в новых автобусах, которые недавно привезли в город из Белоруссии. Это связано с системами климат-контроля.

- Для корректной работы систем климат-контроля пассажиров просят не открывать окна во время движения транспорта. Отметим, что кондиционеры в новых автобусах работают не только на охлаждение, но и на обогрев. Поэтому зимой горожане будут ездить с теплом и комфортом, - рассказали в администрации Самары.

Напомним, с 1 сентября 2023 года 30 из 50 новых МАЗов направили на маршруты Красноглинского района - №№ 1, 50 и 51. Пока отследить их передвижение в транспортных приложениях нельзя. Данные по ним внесут в течение недели. Кроме того, до 9 сентября должны решить вопрос с работой валидаторов. Сейчас идет процесс обновления ПО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал