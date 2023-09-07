В Самарской области проводится акция «Гражданский мониторинг»

В Самарской области дали положительную оценку работе подразделений полиции. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области активно проводится Всероссийская акция «Гражданский мониторинг». Она направлена на общественный контроль за деятельностью полиции. В рамках акции посетили подразделения полиции представитель Общественного совета при ГУ МВД по Самарской области, Ривгат Хузин, совместно с председателем Общественного совета при ОМВД России по Кошкинскому району. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Общественникам провели экскурсию и рассказали о работе дежурной части. Кроме того, при посещении подразделения Госавтоинспекции было отмечено, что вход в здание оснащен пандусом для маломобильных граждан и кнопкой вызова сотрудников. В процессе мониторинга была проведена проверка укомплектованности служебных автомобилей, их технического состояния и количества. В завершении проверки Ривгат Хузин дал положительную оценку работе подразделений. Он отметил, что существенных недостатков выявлено не было.

Важно отметить, что такие мероприятия по гражданскому мониторингу больше способствуют установлению открытой и доверительной коммуникации между полицией и обществом. Они позволяют рассмотреть вопросы, связанные с качеством и эффективностью работы правоохранительных органов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал