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НовостиОбщество7 сентября 2023 10:02

В Самарской области проводится акция «Гражданский мониторинг»

Мероприятие способствуют созданию доверительной коммуникации между полицией и обществом
Анастасия ПИГИНА
В Самарской области дали положительную оценку работе подразделений полиции.

В Самарской области дали положительную оценку работе подразделений полиции.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области активно проводится Всероссийская акция «Гражданский мониторинг». Она направлена на общественный контроль за деятельностью полиции. В рамках акции посетили подразделения полиции представитель Общественного совета при ГУ МВД по Самарской области, Ривгат Хузин, совместно с председателем Общественного совета при ОМВД России по Кошкинскому району. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Общественникам провели экскурсию и рассказали о работе дежурной части. Кроме того, при посещении подразделения Госавтоинспекции было отмечено, что вход в здание оснащен пандусом для маломобильных граждан и кнопкой вызова сотрудников. В процессе мониторинга была проведена проверка укомплектованности служебных автомобилей, их технического состояния и количества. В завершении проверки Ривгат Хузин дал положительную оценку работе подразделений. Он отметил, что существенных недостатков выявлено не было.

Важно отметить, что такие мероприятия по гражданскому мониторингу больше способствуют установлению открытой и доверительной коммуникации между полицией и обществом. Они позволяют рассмотреть вопросы, связанные с качеством и эффективностью работы правоохранительных органов.

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