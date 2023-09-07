Самолет из-за неисправности не смог вовремя вылететь из Самары в Екатеринбург

Воздушное судно вылетело из Курумоча в пункт назначения примерно на час позже запланированного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 6 сентября 2023 года, из аэропорта Курумоч не смог вовремя вылететь самолет Самара — Екатеринбург. Прямо перед отправкой на борту воздушного судна выявили неисправность. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Авианцидент».

— В 13:14 (мск) воздушное судно вернулось с исполнительного старта на стоянку. Причина — не работает TCAS. Это система предупреждения столкновения самолетов в воздухе, — говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте аэропорта Курумоч, вылет самолета был отложен. Рейс отправился в Екатеринбург в 15:29 по местному времени. В аэропорту Кольцово он приземлился в 17:00. Все прошло благополучно.

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