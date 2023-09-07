Второй этап благоустройства завершили в парке «Молодежный» в Самаре

Планируется и третий этап работ, в ходе него обновят входную зону со стороны улицы Воронежской. Фото: правительство Самарской области

В Самаре в парке «Молодежный» завершился второй этап благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда». Губернатор Дмитрий Азаров оценил результаты проведенных работ.

— В этом году специалисты восстановили озеро с фонтаном, благоустроили прилегающую территорию, установили камеры наблюдения. Также были обустроены газоны с автополивом, цветники, скамейки, освещение, — рассказали в правительстве региона.

Напомним, в прошлом году парк благоустроили со стороны ул. Ново-Вокзальной до озера. На территории восстановили пешеходные дорожки, сделали парковку, зоны отдыха, теннисную площадку, детские зоны, наружное освещение, озеленение.

Планируется и третий этап работ, в ходе него обновят входную зону со стороны улицы Воронежской, спортивную зону со стороны Ставропольской и экозоны со стороны Ново-Вокзальной и Ставропольской.

Архитектор Адель Иваева рассказала главе региона, как будет выглядеть запланированная спортивная зона. По ее словам, проект предусматривает размещение площадки для памп-трека, полноразмерных площадок для стритбола, раздевалок. А стены площадок будут украшать граффити.

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