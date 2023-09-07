Частая смена работы заставляет самарских рекрутеров сомневаться в соискателях

Самарцы рассказали, как часто можно менять работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре соискатели, не задерживающиеся долго на одной работе, заставляют работодателей сомневаться. Таких сотрудников называют «летунами».

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 33% рекрутеров в областном центре считают, что смена места работы чаще, чем раз в полгода, может отрицательно сказаться на трудоустройстве сотрудников. Таких соискателей могут внести в список «летунов». Еще 34% респондентов считают подобные смены работы подозрительными. 12% руководителей считают тех, кто часто меняет работу, нестабильными.

При этом, 20% самарцев, ищущих работу, считают, что переходить в другое место следует как можно реже. Еще 13% респондентов утверждают, что работу можно менять не реже, чем раз в 5 лет.