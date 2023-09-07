Российские предприниматели активно участвуют в льготной программе инвестиционного кредитования

Самые активные участники льготной программы — предприниматели Москвы, Нижнего Новгорода и Владивостока Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России идет активная реализация совмещенной программы Минэкономразвития «1764», льготного фондирования «ПСК» Банка РФ и корпорации МСП. Она направлена на расширение доступа СМБ к кредитованию по низким ставкам для воплощения инвестпроектов в приоритетных отраслях.

Один из банков-участников программы — ВТБ. С начала 2023 года он одобрил более 300 сделок на сумму свыше 37 млрд рублей. По данным финансовой организации, самые активные участники программы — предприниматели Москвы и области (объем кредитования - 2,8 млрд рублей), Нижнего Новгорода (1,8 млрд), Владивостока (1,7 млрд, Астрахани и Барнаула (по 1,6 млрд) и Кирова (1,4 млрд). По числу и объему льготных кредитов лидируют предприятия обрабатывающего производства, на которые приходится 50% объема финансирования. Около 27% средств привлекли компании сферы транспортировки и хранения, 8% — гостиницы и компании общественного питания.

— Инвестиционная активность среднего и малого бизнеса в этом году растет. Предприниматели активно обращаются за банковской поддержкой для реализации ранее отложенных и новых проектов. Одним из факторов высокого спроса на инвестиционное кредитование в 2023 году стала программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП. Мы включились в работу по программе с момента ее запуска в 2022 году и лидируем с долей 43% в общем объеме сделок. Всего с начала ее действия поддержку получили порядка 500 клиентов банка, объем кредитных соглашений составил 63 млрд рублей, — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

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