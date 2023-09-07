Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 10:56

Врачи Самарской области назвали три ранних признака сахарного диабета

Постоянный голод, проблемы с заживлением ран и необычные сны – симптомы, которые нельзя игнорировать
Анастасия ПИГИНА
Своевременное обследование повысит эффективность борьбы с сахарным диабетом.

Своевременное обследование повысит эффективность борьбы с сахарным диабетом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Тольяттинской городской клинической больницы № 5 назвали несколько ранних симптомов сахарного диабета, которые не следует игнорировать. Эта хроническая болезнь становится все более распространенной и может привести к серьезным осложнениям. Так, особенно важно знать о первых симптомах и принимать соответствующие меры.

Среди признаков, о которых следует обратить внимание, есть как очевидные, так и неочевидные. В группу риска входят люди старше 50 лет и те, у кого уже был обнаружен повышенный уровень сахара в крови.

Первым симптомом является постоянное чувство голода и жажды, даже при наличии достаточного потребления пищи и жидкости. Еще одним ранним симптомом, который сложно связать с диабетом, являются темные пятна на коже и медленное заживление ранок. Это связано с нарушением работы сосудов. Также стоит обратить внимание на яркие сны и повышенную потливость. Эти симптомы указывают на гормональные сбои и нарушения кровообращения, что является одним из проявлений сахарного диабета.

Врачи рекомендуют обратиться к специалисту при наличии данных симптомов. Раннее обследование и диагностика позволят начать лечение и контроль над заболеванием, что повысит эффективность борьбы с сахарным диабетом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал