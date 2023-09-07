Врачи Самарской области назвали три ранних признака сахарного диабета

Своевременное обследование повысит эффективность борьбы с сахарным диабетом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Тольяттинской городской клинической больницы № 5 назвали несколько ранних симптомов сахарного диабета, которые не следует игнорировать. Эта хроническая болезнь становится все более распространенной и может привести к серьезным осложнениям. Так, особенно важно знать о первых симптомах и принимать соответствующие меры.

Среди признаков, о которых следует обратить внимание, есть как очевидные, так и неочевидные. В группу риска входят люди старше 50 лет и те, у кого уже был обнаружен повышенный уровень сахара в крови.

Первым симптомом является постоянное чувство голода и жажды, даже при наличии достаточного потребления пищи и жидкости. Еще одним ранним симптомом, который сложно связать с диабетом, являются темные пятна на коже и медленное заживление ранок. Это связано с нарушением работы сосудов. Также стоит обратить внимание на яркие сны и повышенную потливость. Эти симптомы указывают на гормональные сбои и нарушения кровообращения, что является одним из проявлений сахарного диабета.

Врачи рекомендуют обратиться к специалисту при наличии данных симптомов. Раннее обследование и диагностика позволят начать лечение и контроль над заболеванием, что повысит эффективность борьбы с сахарным диабетом.

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