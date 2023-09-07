Глава СК потребовал возбудить дело из-за ненадлежащего лечения юной самарчанки

Александр Бастрыкин поручил Марату Галиханову предоставить доклад о ходе расследования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК России Александр Бастрыкин вновь обратил свое внимание на Самарскую область. Жительница региона пожаловалась в информационный центр ведомства на некачественное лечение ее дочери.

- В 2020 году 16-летней дочери самарчанки диагностировали хроническое воспалительное заболевание. Девушка нуждается в специальных препаратах и белковых смесях. Однако, по словам женщины, врачи не назначают ей необходимого лечения, - сообщили в пресс-службе СК России.

Самарчанка переживает, что из-за отсутствия необходимого лечения у ее дочери могут развиться серьезные осложнения. Поэтому она попросила следователей разобраться в ситуации.

Насколько известно, в СУ СК по Самарской области провели по данному факту проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Марату Галиханову возбудить уголовное дело и представить доклад о его расследовании. Также председатель СК России поручил помочь в обеспечении девушки необходимыми лекарствами.

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